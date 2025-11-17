Gattuso in Arabia per la Supercoppa, ma non solo. I prossimi impegni del ct dell'Italia

Lunedì scorso a Coverciano, il ct Gattuso ha organizzato una riunione con la rete degli osservatori federali che lo coadiuvano nel seguire ogni settimana il campionato di Serie A e gli azzurri impegnati all’estero. Il ct e il suo vice Luigi Riccio, calendario alla mano, hanno già stabilito una quindicina di partite a cui assisteranno sino a metà gennaio.

Gli appuntamenti di Gattuso - Archiviato il girone di qualificazione ai Mondiali e in vista dei playoff di marzo, nello specifico Gattuso prima di Natale - sottolinea il Corriere dello Sport - volerà in Arabia Saudita per seguire la Supercoppa italiana, organizzata di nuovo a Riyad. Il 18 dicembre la prima semifinale tra Napoli e Milan. Il 19 si affronteranno Bologna e Inter. Finale il 22.

Stage a Coverciano - La Supercoppa consentirà al ct di tenere d’occhio tanti azzurri, ma anche di confrontarsi con società, dirigenti e allenatori. Il presidente Gravina - conclude il CorSport - ha chiesto alla Lega di Serie A di organizzare almeno uno stage a Coverciano nella prima metà di febbraio per evitare che la Nazionale, dopo i saluti di ieri sera al Meazza, si ritrovi direttamente a tre giorni dai playoff.