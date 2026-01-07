Verona, Zanetti: "Il ritiro era necessario. Oggi sarà difficilissimo"

Nel prepartita di Napoli-Verona, ai microfoni di DAZN è intervenuto il tecnico dei veronesi, Paolo Zanetti, deciso a far bene e ad invertire la rotta dei suoi.

Queste le sue dichiarazioni:

"Stare in ritiro non piace mai a nessuno, ma era necessario. Dobbiamo prenderci le nostre responsabilità. Siamo stati in ritiro per compattarci e per dimostrare che abbiamo imparato la lazione".

"Abbiamo visto che loro sono devastanti e che stanno facendo un ottimo campionato - continua -. Sarà difficilissimo e dobbiamo mettere in campo una grande corsa, abbiamo tante partite in pochi giorni perciò metterò in campo chi sarà più in forma.