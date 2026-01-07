Verona, Zanetti su Bernede: "Reazione in linea col campioncino che può diventare"

Paolo Zanetti, allenatore dell'Hellas Verona, è intervenuto in conferenza stampa dopo il pareggio ottenuto sul campo del Napoli e si è soffermato anche su Antoine Bernede: "Volevo chiaramente una reazione, tutto è iniziato con un retropassaggio mettendo in porta un avversario, da lì abbiamo sbandato. Ha avuto una reazione per il campioncino che può diventare, anche lui ha bisogno del contesto e del lavoro di tutti. Oggi punterei l'attenzione sul lavoro collettivo, hanno fatto tutto quello che gli ho chiesto senza sbandare. Orban lo conosco, so che giocatore è, oggi ci ha dato una mano. Anche gli altri devono spingere come fa lui. Manteniamo alta la considerazione di tutti e navighiamo tutti nella stessa direzione. Se no è impossibile fare un'impresa".

Scelte punitive?

"Non ho puntato nessuno, se no non avrei portato nessuno nemmeno in panchina, li avrei lasciati a casa. Scelte fatte per questioni fisiche e tattiche. A destra ho dovuto fare una scelta, Bradaric credo che oggi abbia risposto benissimo. Per un mancino giocare a destra non è facile, si sono messi tutti a disposizione. Non deve mai mancare l'aspetto mentale".