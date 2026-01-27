Verona, Zanetti: "Non sono tranquillo. Mi sarei aspettato giocatori, invece sono andati via due titolari"

“Abbiamo bisogno di far punti contro chiunque, non credo che l’Udinese vada annoverata tra le avversarie abbordabili. Dal punto di vista fisico sono stati dominanti, noi siamo rimasti in partita fino a quando è stato possibile e purtroppo non siamo riusciti a fare risultato. Ci sono tante cose che mi fanno arrabbiare. Il mercato ci ha tolto due titolari e fa parte del gioco, abbiamo 9 potenziali titolari infortunati e arriviamo alle sfide ridotti all’osso. Il nostro percorso ce lo siamo complicati da soli, spesso abbiamo disputato ottime gare senza riuscire a trasformarle in risultati. Dobbiamo essere bravi a leggere il momento, a capire come superarlo.

La nostra tifoseria meriterebbe di più e sono amareggiato anzitutto per loro. Non ho avuto rassicurazioni su eventuali nuovi innesti, mi sarei aspettato prima giocatori importanti e invece ci sono state delle partenze. Io devo pensare al campo e il terreno di gioco dice che abbiamo perso meritatamente contro un avversario che ha fatto un’ottima partita. Il mio futuro? Non mi sento mai tranquillo”. Queste le parole del tecnico del Verona Paolo Zanetti ai microfoni di DAZN.