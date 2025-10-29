Como-Hellas Verona 3-1: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Como (4-2-3-1): Butez; Posch (78' Kempf), Ramon, Diego Carlos, Valle; Caqueret (89' Smolcic), Da Cunha; Kuhn (78' Vojvoda), Paz, Diao (54' Rodriguez); Douvikas (89' Morata). Fabregas
Hellas Verona (3-5-2): Montipò; Nelsson, Bella-Kotchap, Valentini (67' Bradaric); Belghali, Serdar (67' Niasse), Gagliardini (74' Sarr), Bernede, Frese (87' Mosquera); Giovane, Orban. All.: Zanetti
Arbitro: Marcenaro
Marcatori: 9' Douvikas (C), 25' Serdar (H), 62' Posch (C), 92' Vojvoda (C)
Ammoniti: Gagliardini (H), Belghali (H), Paz (C), Nelsson (H), Orban (H)
