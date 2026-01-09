Spezia, telefonata esplorativa per Nzola. Ma la Fiorentina dovrà coprire gran parte dell'ingaggio

Non c’è solo Pedro Mendes nei pensieri dello Spezia per rinforzare l’attacco. Con il Modena tutto è stato definito, sulla base del prestito con obbligo di riscatto a 1,2 milioni di euro al verificarsi di due condizioni, mentre ancora si sta lavorando all’accordo con il giocatore che intanto continua ad allenarsi con gli emiliani.

Ma il classe ‘99 potrebbe non essere l’unico rinforzo per il reparto visto che il club ligure sembra voler tentare di riportare in città quel M’bala Nzola in uscita dal Pisa dopo la rottura con il tecnico Gilardino. La Fiorentina, proprietaria del cartellino, lo sta cercando di piazzare in Serie A – dove il Genoa potrebbe essere interessato, ma propenderebbe maggiormente per Edin Dzeko –, ma c’è stata anche una telefonata esplorativa fra i dirigenti viola e il ds dei liguri Stefano Melissano per capire la fattibilità dell’operazione. Senza però un importante contributo del club toscano al pagamento dello stipendio del centravanti la trattativa è destinata a non decollare.

Come riporta La Nazione infatti il club ligure è pronto a contribuire solo per 250mila euro al pagamento dell’ingaggio dell’angolano da qui a giugno – che è di 900 mila euro netti – e solo se la Fiorentina accetterà di coprire il restante Nzola potrebbe tornare in quella piazza dove si è affermato con 35 reti in 102 presenze, una promozione in Serie A e due salvezze prima di salutare dopo la retrocessione in Serie B.