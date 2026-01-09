Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Spezia, telefonata esplorativa per Nzola. Ma la Fiorentina dovrà coprire gran parte dell'ingaggio

Spezia, telefonata esplorativa per Nzola. Ma la Fiorentina dovrà coprire gran parte dell'ingaggioTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Tommaso Maschio
Oggi alle 10:07Serie B
Tommaso Maschio

Non c’è solo Pedro Mendes nei pensieri dello Spezia per rinforzare l’attacco. Con il Modena tutto è stato definito, sulla base del prestito con obbligo di riscatto a 1,2 milioni di euro al verificarsi di due condizioni, mentre ancora si sta lavorando all’accordo con il giocatore che intanto continua ad allenarsi con gli emiliani.

Ma il classe ‘99 potrebbe non essere l’unico rinforzo per il reparto visto che il club ligure sembra voler tentare di riportare in città quel M’bala Nzola in uscita dal Pisa dopo la rottura con il tecnico Gilardino. La Fiorentina, proprietaria del cartellino, lo sta cercando di piazzare in Serie A – dove il Genoa potrebbe essere interessato, ma propenderebbe maggiormente per Edin Dzeko –, ma c’è stata anche una telefonata esplorativa fra i dirigenti viola e il ds dei liguri Stefano Melissano per capire la fattibilità dell’operazione. Senza però un importante contributo del club toscano al pagamento dello stipendio del centravanti la trattativa è destinata a non decollare.

Come riporta La Nazione infatti il club ligure è pronto a contribuire solo per 250mila euro al pagamento dell’ingaggio dell’angolano da qui a giugno – che è di 900 mila euro netti – e solo se la Fiorentina accetterà di coprire il restante Nzola potrebbe tornare in quella piazza dove si è affermato con 35 reti in 102 presenze, una promozione in Serie A e due salvezze prima di salutare dopo la retrocessione in Serie B.

Articoli correlati
Fantacalcio, top & flop della 19ª giornata in Serie A Fantacalcio, top & flop della 19ª giornata in Serie A
Spezia, la suggestione Nzola è destinata a non concretizzarsi. Troppo alti i costi... Spezia, la suggestione Nzola è destinata a non concretizzarsi. Troppo alti i costi
Pisa, con Nzola è finita: tornerà alla Fiorentina, ma lo Spezia arriva in soccorso... Pisa, con Nzola è finita: tornerà alla Fiorentina, ma lo Spezia arriva in soccorso
Altre notizie Serie B
La Virtus Entella prova a stringere per Cuppone. C'è l'offerta per l'Audace Cerignola... TMWLa Virtus Entella prova a stringere per Cuppone. C'è l'offerta per l'Audace Cerignola
Lo Spezia 'annuncia' l'arrivo di Adamo. Con una citazione della Cappella Sistina Lo Spezia 'annuncia' l'arrivo di Adamo. Con una citazione della Cappella Sistina
Spezia, telefonata esplorativa per Nzola. Ma la Fiorentina dovrà coprire gran parte... Spezia, telefonata esplorativa per Nzola. Ma la Fiorentina dovrà coprire gran parte dell'ingaggio
Empoli, suggestione Maleh per il centrocampo. Si tratterebbe di un ritorno Empoli, suggestione Maleh per il centrocampo. Si tratterebbe di un ritorno
Cesena, dopo il weekend l'assalto a Valoti. Per l'attacco spunta il nome di Moro Cesena, dopo il weekend l'assalto a Valoti. Per l'attacco spunta il nome di Moro
Sampdoria, niente Mitoglou in difesa: affare saltato. Ora tutto su Viti e Pedro Felipe... Sampdoria, niente Mitoglou in difesa: affare saltato. Ora tutto su Viti e Pedro Felipe
Palermo, Bani: "Adesso sono capitano, ma non mi serviva la fascia per essere leader"... Palermo, Bani: "Adesso sono capitano, ma non mi serviva la fascia per essere leader"
Monza, Obiang torna infortunato dalla Coppa d'Africa: lesione al flessore. Salterà... Monza, Obiang torna infortunato dalla Coppa d'Africa: lesione al flessore. Salterà l'Entella
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Ride solo l'Inter. Ed è un sorriso inaspettato. Il mercato deciderà come poche altre volte il destino della Serie A: Gasp, rabbia e regali in arrivo. L'Atalanta comprerà con le cessioni degli esuberi. Juve, l'acquisto lo ha fatto Spalletti
Le più lette
1 Beffa clamorosa subita dal Milan. E Allegri tira in ballo gente (molto) in alto
2 Bento al Genoa, De Rossi: "Scelta mia. Leali sapeva che avremmo cercato un altro portiere"
3 Milan-Genoa, Marelli: "Il rigore non andava assegnato. Il VAR difficilmente poteva intervenire"
4 Rodrygo Goes, un affare per il Real Madrid. Pagato solo 45 milioni, ne vale il doppio
5 Ride solo l'Inter. Ed è un sorriso inaspettato. Il mercato deciderà come poche altre volte il destino della Serie A: Gasp, rabbia e regali in arrivo. L'Atalanta comprerà con le cessioni degli esuberi. Juve, l'acquisto lo ha fatto Spalletti
Ora in radio
A Tutta C 09:40A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:30Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Primo piano
Immagine top news n.0 Guendouzi-Fenerbahce appena fuori dalla top ten. Lazio, ecco le dieci cessioni record
Immagine top news n.1 Rigore in Lazio-Fiorentina, Sozza sarà fermato. Promosso Marchetti per Napoli-Verona
Immagine top news n.2 Classifiche a confronto: +2 Inter, -3 Napoli! Como inarrestabile, sta calando il Bologna
Immagine top news n.3 Stato di forma: vola l'Inter di Chivu! Sorride Spalletti, giù dal podio Milan e Napoli
Immagine top news n.4 Roma, finalmente Raspadori: accordo trovato grazie al pressing di Massara
Immagine top news n.5 Lazio protagonista sul mercato: presi Ratkov e Taylor, blindato Marusic. Saluta Guendouzi
Immagine top news n.6 Milan-Genoa 1-1, le pagelle: Leao si riabilita col gol. Stanciu spreca il match point
Immagine top news n.7 Stanciu grazia il Milan: rigore alle stelle al 98'. E tra i rossoneri e il Genoa finisce 1-1
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Comolli non ha mai avuto un dubbio sul progetto David per la Juventus Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Così Lotito farà ritrovare il sorriso a Maurizio Sarri. Grazie al mercato
Immagine news podcast n.2 Il peggior club al Mondo dove lavorare per un grande (o mediocre) allenatore
Immagine news podcast n.3 Come ha fatto il gioiello di De Zerbi a diventare una meteora della Roma
Immagine news podcast n.4 Juventus, il regista è la priorità: ora Guido Rodriguez, per l'estate l'obiettivo è Tonali
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Grammatica: "Società in difficoltà? Difficile intervenire durante l'anno. Servire organismo ad hoc"
Immagine news Altre Notizie n.2 Arbitri e VAR nel caos in Serie A, il parere degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Brambati: "Napoli decimato, Inter favorita. E su arbitri e VAR dico..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Lazio, terminata la prima parte di visite mediche per Kenneth Taylor
Immagine news Serie A n.2 Del Piero e i suoi idoli: "Vialli riferimento, ma mi rivedevo in Baggio. Che mi proteggeva"
Immagine news Serie A n.3 Torino a caccia di rinforzi: l'ultima idea è il brasiliano Vitor Carvalho
Immagine news Serie A n.4 Bologna, Sulemana chiede di partire: vuole giocare. I nomi per la mediana
Immagine news Serie A n.5 Verso Inter-Napoli, Chivu sorride a metà: in due parzialmente in gruppo. Ancora out Frattesi
Immagine news Serie A n.6 Luperto, il punto dopo le frasi di Giulini tra il muro del Cagliari e il contratto fino al 2028
Serie B
Immagine news Serie B n.1 La Virtus Entella prova a stringere per Cuppone. C'è l'offerta per l'Audace Cerignola
Immagine news Serie B n.2 Lo Spezia 'annuncia' l'arrivo di Adamo. Con una citazione della Cappella Sistina
Immagine news Serie B n.3 Spezia, telefonata esplorativa per Nzola. Ma la Fiorentina dovrà coprire gran parte dell'ingaggio
Immagine news Serie B n.4 Empoli, suggestione Maleh per il centrocampo. Si tratterebbe di un ritorno
Immagine news Serie B n.5 Cesena, dopo il weekend l'assalto a Valoti. Per l'attacco spunta il nome di Moro
Immagine news Serie B n.6 Sampdoria, niente Mitoglou in difesa: affare saltato. Ora tutto su Viti e Pedro Felipe
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Triestina, Kiyine saluta e torna in Belgio: ha firmato con il Royal Stockay
Immagine news Serie C n.2 Sprofondo Trapani, la penalizzazione sale a 15 punti. E potrebbe non essere finita qui
Immagine news Serie C n.3 Si alza il sipario sulla 21ª giornata di Serie C: oggi Ascoli-Ternana e Audace Cerignola-Picerno
Immagine news Serie C n.4 Serie C, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
Immagine news Serie C n.5 Benevento, Caldirola: "Qui per andare in Serie B. Floro Flores? Mi ricorda Palladino"
Immagine news Serie C n.6 Vicenza, Leverbe: "Sul mercato serve un vice Costa e un altro centrale difensivo"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Milan-Genoa, per Allegri vietato sbagliare
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Lazio Fiorentina
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Lazio-Fiorentina, sfida ad alta tensione all'Olimpico
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Tutto pronto per la ripartenza del calcio femminile: domenica la Supercoppa fra Juve e Roma
Immagine news Calcio femminile n.2 Fiorentina, Battineschi: "Rinnovo è stato un bel segnale. Siamo un gruppo multiculturale"
Immagine news Calcio femminile n.3 Lazio, in arrivo un innesto in mezzo al campo. È la svedese Bergman Lundin
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus, si allontana l'arrivo di Denton dal West Ham. C'è il sorpasso del Bay FC
Immagine news Calcio femminile n.5 Nuovo innesto dalla Scandinavia per il Napoli Women: ecco la terzina Kjolholdt
Immagine news Calcio femminile n.6 Ternana, Schroffenegger firma fino a fine stagione: "Crederci sempre, mai mollare"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 C’è chi va (tanti) e qualcuno che arriva (pochi)