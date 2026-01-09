Prosegue il flirt fra Chiesa e la Juventus. Novità attese nel giro di pochi giorni

La Juventus continua a flirtare con Federico Chiesa. Il ritorno in bianconero è una possibilità concreta, sebbene non scontata, e secondo Tuttosport i prossimi giorni saranno chiave per capire quale direzione prenderà la trattativa.

Il Liverpool intanto aspetta e valuta, in attesa del ritorno di Salah dalla Coppa d'Africa e visto l'infortunio di Isak. L'idea di tornare sul mercato è forte, magari andando a cercare un attaccante esterno con caratteristiche diverse rispetto a quelle dell'ex Fiorentina fatte di strappo e corsa.

E lo stesso Chiesa sembra aver aperto al ritorno in bianconero, dopo aver sentito anche diversi vecchi compagni come Vlahovic, Gatti e Locatelli. Anche ieri contro l'Arsenal è rimasto in panchina per 90 minuti e la voglia di tornare ad essere protagonista sul campo è sempre più forte, anche in vista di un Mondiale che sia lui che l'Italia devono conquistarsi. La Juventus prosegue nelle proprie valutazioni, ben consapevole di come uno come Chiesa possa diventare un'occasione visti i poco più di 10 milioni di cartellino che servirebbero per acquistarlo. Il giocatore intanto ha già fatto capire di aver messo il ritorno alla Continassa davanti alle altre possibilità italiane, nonostante nella Juventus di Luciano Spalletti non possa ovviamente esserci il posto garantito.