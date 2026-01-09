Verso Inter-Napoli, Chivu sorride a metà: in due parzialmente in gruppo. Ancora out Frattesi

Dopo l’importante successo ottenuto a Parma, l’Inter è tornata ieri al lavoro alla Pinetina con la testa già rivolta al big match di domenica sera contro il Napoli. Dall’infermeria arrivano segnali contrastanti, ma nel complesso lo staff di Chivu può accogliere qualche notizia incoraggiante. Come infatti riferito dal Corriere dello Sport, Matteo Darmian e Diouf hanno svolto un allenamento parzialmente in gruppo, un passo in avanti significativo soprattutto per l’esterno italiano. Darmian, fermo dalla fine di settembre a causa di un fastidioso problema al polpaccio, intravede finalmente la luce in fondo al tunnel. Il suo rientro sarà inevitabilmente graduale, ma recuperarlo significherebbe offrire a Chivu un’alternativa preziosa sulla corsia di destra, sia dal primo minuto sia a gara in corso. Anche Diouf continua a lavorare con fiducia e spera di strappare almeno una convocazione per la sfida contro i partenopei.

Meno confortanti, invece, le notizie che riguardano Davide Frattesi: il centrocampista si è allenato ancora a parte e difficilmente sarà a disposizione per il match di San Siro, avendo bisogno di ulteriore tempo per tornare al meglio.

Contro il Napoli di Conte, Chivu ha intenzione di schierare l’Inter più competitiva possibile. Bastoni, Barella, Zielinski e Thuram sono candidati a una maglia da titolare: quest’ultimo, reduce dal gol del raddoppio in pieno recupero al Tardini, è pronto a ricomporre la coppia offensiva con capitan Lautaro. La preparazione proseguirà questa mattina ad Appiano.