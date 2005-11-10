Il vice di Runjaic: "Grazie Udinese. Anche nel giorno dell'addio, mi sento un vincitore"

Przemyslaw Malecki, vice di Kosta Runjaic durante la sua avventura in Italia, ha voluto ribadire in un post tutto quello che aveva in testa dopo l'esonero del tecnico tedesco, esprimendo tutta la sua gratitudine nei confronti dell'Udinese con parole di un certo peso, racchiuse in un post su Instagram

Il commento di Malecki

"Più di due anni insieme. Nella mia memoria rimarranno la prima stagione, con i 40 punti conquistati dopo 28 giornate, e quella successiva, con due trionfi a San Siro, quando in un solo campionato abbiamo battuto sia l’Inter che il Milan, per poi chiudere a 50 punti e conquistare un prestigioso 10° posto, il migliore da molti anni.

Lavorare in Serie A e ottenere questi risultati è motivo di orgoglio e dà prestigio al mio percorso da allenatore. Ma i messaggi, le telefonate e le emozioni di questi ultimi giorni, quando è arrivato il momento di separarci, dimostrano che abbiamo fatto qualcosa di più. Abbiamo costruito rapporti speciali, legami affettivi e amicizie che tante volte ci hanno permesso di superare ogni limite e che fanno sì che, anche nel giorno dell’addio, io mi senta un vincitore. È impossibile ringraziare ognuno di voi personalmente, quindi semplicemente GRAZIE".