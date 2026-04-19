"Vicini a Francesco, Camilla e Carlotta": Verona, abbraccio dei tifosi al preparatore Benussi dopo il lutto

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"Vicini a Francesco, Camilla e Carlotta": così la curva del Verona ha voluto esprimere il proprio sostegno al preparatore dei portieri dell'Hellas, Francesco Benussi, ed alle figlie Camilla e Carlotta. Negli scorsi giorni infatti è venuta a mancare la moglie di Benussi, Laura.