"Vicini a Francesco, Camilla e Carlotta": Verona, abbraccio dei tifosi al preparatore Benussi dopo il lutto
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"Vicini a Francesco, Camilla e Carlotta": così la curva del Verona ha voluto esprimere il proprio sostegno al preparatore dei portieri dell'Hellas, Francesco Benussi, ed alle figlie Camilla e Carlotta. Negli scorsi giorni infatti è venuta a mancare la moglie di Benussi, Laura.
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