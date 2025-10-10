TMW Vieira: "Non mi sorprende vedere Chivu e Fabregas allenare. C'è una cosa in comune"

Mister Patrick Vieira, intervenuto ai media presenti - tra i quali TMW - al Festival dello Sport di Trento, ha parlato così dei suoi ex compagni di squadra Chivu e Cesc Fabregas, oggi allenatori: "Non sono sorpreso nel vederli in panchina, perché sono stati sempre appassionati di calcio a 360°. Chivu avrà una bella sfida all'Inter, Cesc sta facendo un bel lavoro col Como. Le due società hanno fiducia nel loro lavoro, auguro a entrambi buon lavoro. La strada di tutti noi è diversa, ma questa passione per il calcio e per i giovani talenti ci accomuna sicuramente".

Poi, una battuta sulla corsa salvezza: "La salvezza sarà ancora più difficile rispetto allo scorso anno. Ci sono concorrenti che hanno fatto un mercato importantissimo. Noi abbiamo perso giocatori con esperienza, siamo andati su profili diversi, ma siamo comunque competitivi". E sulla partenza in campionato del suo Genoa: "Col Parma post sosta non inizierà un nuovo campionato. Il nostro campionato è iniziato contro il Lecce: 0-0 in casa. Abbiamo fatto una buona partita, purtroppo non abbiamo ottenuto i punti che avremmo meritato, ma siamo cresciuti e abbiamo imparato tantissimo da quella gara. Ora dobbiamo guardare in avanti. Siamo in ritardo sull'aspetto dei punti, ma abbiamo dimostrato di avere qualità".

Guarda nel video in calce l'intervista integrale di TMW