Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Vigilia di Inter-Lecce, Chivu valuta il turnover. Oggi gli esami di Calhanoglu

Vigilia di Inter-Lecce, Chivu valuta il turnover. Oggi gli esami di CalhanogluTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:00Serie A
Bruno Cadelli

Dopo il pareggio da fuochi d’artificio di San Siro, l’Inter scende di nuovo in campo per recuperare il match contro il Lecce, gara valida per la sedicesima giornata di Serie A rimandata a causa dell’impegno dei nerazzurri in Supercoppa Italiana. Il palo di Mkhitaryan ha lasciato l’amaro in bocca per quella che poteva essere una vittoria da fuga solitaria in vetta. Eppure, dopo il 2-2 del Meazza, il bicchiere per Chivu potrebbe essere considerato mezzo pieno. Il campo ha detto che i nerazzurri e gli azzurri sono i padroni del campionato, ma Lautaro Martinez e compagni per mantenere la vetta non possono concedersi passi falsi. Il Milan di Massimiliano Allegri insegue a -3 e dopo la vittoria di ieri sera, di rincorsa, potrebbe anche inserirsi la Juventus insieme alla Roma.

Contro i salentini l’Inter potrebbe essere diversa, visto che tra Serie A e Champions League nei prossimi 15 giorni la squadra giocherà cinque volte. Lecce, Udinese e Pisa in campionato, Arsenal e Borussia Dortmund in Europa. Considerati gli impegni in Coppa le maggiori rotazioni potrebbero arrivare proprio nelle gare della Serie A, soprattutto nel reparto offensivo, visto che sia Lautaro Martinez che Marcus Thuram stanno giocando un gran numero di gare. Domani potrebbe essere la volta di Pio Esposito e di Bonny, da valutare se insieme oppure a gara in corso. Maggiori chance da titolare per il centravanti italiano, con ogni probabilità in coppia con il capitano argentino. Sugli esterni invece spazio a Carlos Augusto al posto di Dimarco con Zielsinki spostato in regia al posto di Calhanoglu

Proprio il turco oggi si sottoporrà agli esami strumentali per capire l’entità del problema muscolare che lo ha costretto a lasciare in anticipo il big match contro il Napoli. L’ex Leverkusen non dovrebbe avere nulla di serio, ma la situazione impone prudenza, come accaduto anche per gli altri casi di infortunio. La presenza del regista nerazzurro contro il Lecce rimane quanto mai in dubbio, a maggior ragione visto il fitto calendario per tutto il mese di gennaio.

Articoli correlati
Maurizio De Giovanni: "Inter-Napoli spettacolo europeo anche grazie all'arbitraggio... Maurizio De Giovanni: "Inter-Napoli spettacolo europeo anche grazie all'arbitraggio di Doveri"
Non solo Inter: su Mlacic dell'Hajduk c'è anche il Como di Fabregas Non solo Inter: su Mlacic dell'Hajduk c'è anche il Como di Fabregas
Stato di forma: la Juve è in vetta con l'Inter! Bologna giù, Fiorentina come il Napoli... Stato di forma: la Juve è in vetta con l'Inter! Bologna giù, Fiorentina come il Napoli
Altre notizie Serie A
Roma, inizia il cammino in Coppa Italia: attacco ridotto all’osso. E Gasp si prepara... Roma, inizia il cammino in Coppa Italia: attacco ridotto all’osso. E Gasp si prepara ad abbracciare Robinio Vaz
Persi punti con le piccole, ma... mica è facile. Leggete Allegri e Modric! Persi punti con le piccole, ma... mica è facile. Leggete Allegri e Modric!
Non solo Inter: su Mlacic dell'Hajduk c'è anche il Como di Fabregas TMWNon solo Inter: su Mlacic dell'Hajduk c'è anche il Como di Fabregas
Stato di forma: la Juve è in vetta con l'Inter! Bologna giù, Fiorentina come il Napoli... Focus TMWStato di forma: la Juve è in vetta con l'Inter! Bologna giù, Fiorentina come il Napoli
Vigilia di Inter-Lecce, Chivu valuta il turnover. Oggi gli esami di Calhanoglu Vigilia di Inter-Lecce, Chivu valuta il turnover. Oggi gli esami di Calhanoglu
Da Cremona alla Cremonese: ora la Juventus è davvero di Spalletti Da Cremona alla Cremonese: ora la Juventus è davvero di Spalletti
De Roon, capitano instancabile all'Atalanta. Esperienza e quantità in mediana De Roon, capitano instancabile all'Atalanta. Esperienza e quantità in mediana
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 12 gennaio Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 12 gennaio
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris La Roma rischia grosso: da Raspadori e Zirkzee a Malen e Robinio Vaz. Inter, sfumato Cancelo valuta un altro cavallo di ritorno. A Napoli tutto dipende da...
Le più lette
1 La Roma rischia grosso: da Raspadori e Zirkzee a Malen e Robinio Vaz. Inter, sfumato Cancelo valuta un altro cavallo di ritorno. A Napoli tutto dipende da...
2 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 12 gennaio
3 Il Parma torna su Adzic: il montenegrino però vorrebbe rimanere a Torino e giocarsi le sue carte
4 Caldara: "Il Milan era la soluzione migliore per me, che rimpianto non essermela giocata"
5 Di Canio lancia la suggestione Bernardo Silva in Serie A. E a Como sognano il colpo
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Stato di forma: la Juve è in vetta con l'Inter! Bologna giù, Fiorentina come il Napoli
Immagine top news n.1 Terremoto al Real Madrid, già finita l'era Xabi Alonso. Si ripartirà da Arbeloa
Immagine top news n.2 Un giovane talento per Gasp: la Roma chiude per Robinio Vaz. E Raspadori si allontana
Immagine top news n.3 Juventus-Cremonese 5-0, le pagelle: McKennie incredibile jolly, David è rinato
Immagine top news n.4 Dalla Francia: accordo totale tra Roma e OM per Robinio Vaz, operazione da 25 milioni
Immagine top news n.5 Lotta al titolo, c'è anche la Juventus. Bianconeri travolgenti, è 5-0 alla Cremonese
Immagine top news n.6 Il rapporto con lo spogliatoio, i pesanti ko, il mercato: tutti i motivi della rottura Real-Alonso
Immagine top news n.7 AIA verso il commissariamento, ma Zappi non decade subito: cosa succede ora
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano I migliori tre acquisti la Fiorentina li ha fatti all'interno della propria rosa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Uno dei migliori acquisti dell'ultima estate: l'Inter ha un nuovo padrone in difesa
Immagine news podcast n.2 Inter e Juventus vogliono riportare in Italia una gemma del nostro calcio
Immagine news podcast n.3 L'Udinese ha soffiato al Milan un talento che non dobbiamo sottovalutare
Immagine news podcast n.4 Comolli non ha mai avuto un dubbio sul progetto David per la Juventus
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Repice: "Scudetto, lotta Inter-Napoli. Arbitri, il regolamento è sbagliato"
Immagine news Serie C n.2 Colavitto: “Il Girone C è avvincente, Casertana realtà solida. La tecnologia può solo migliorare”
Immagine news Serie A n.3 Scudetto, è solamente una lotta a due? Il parere degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Roma, inizia il cammino in Coppa Italia: attacco ridotto all’osso. E Gasp si prepara ad abbracciare Robinio Vaz
Immagine news Serie A n.2 Persi punti con le piccole, ma... mica è facile. Leggete Allegri e Modric!
Immagine news Serie A n.3 Non solo Inter: su Mlacic dell'Hajduk c'è anche il Como di Fabregas
Immagine news Serie A n.4 Stato di forma: la Juve è in vetta con l'Inter! Bologna giù, Fiorentina come il Napoli
Immagine news Serie A n.5 Vigilia di Inter-Lecce, Chivu valuta il turnover. Oggi gli esami di Calhanoglu
Immagine news Serie A n.6 Da Cremona alla Cremonese: ora la Juventus è davvero di Spalletti
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Buffon sulla crisi della Samp: “Fa male vederla in basso, ma la dirigenza ha le carte in regola”
Immagine news Serie B n.2 Luka Bogdan può tornare in Italia: quattro club di Serie B seguono il croato
Immagine news Serie B n.3 Serie B, la classifica degli allenatori dopo la 19ª giornata: Alvini al comando
Immagine news Serie B n.4 Serie B, i migliori attaccanti dopo la 19ª giornata: Ghedjemis continua a volare
Immagine news Serie B n.5 Serie B, i migliori centrocampisti dopo la 19ª giornata: Yeboah e Busio in vetta
Immagine news Serie B n.6 Serie B, i migliori difensori dopo la 19ª giornata: Svoboda supera Tiritiello in vetta
Serie C
Immagine news Serie C n.1 La Vis Pesaro 'vola' in Etiopia: un pallone, una maglietta, un paio di scarpe… e tanti sorrisi
Immagine news Serie C n.2 Vicenza, Zonta: "L'anno giusto per il ritorno in B? Speriamo, ce lo meritiamo"
Immagine news Serie C n.3 Benevento, Carfora: "Dura per tutti fare risultato a Caserta. Grande prestazione"
Immagine news Serie C n.4 Cosenza, Buscè: "Pari su campo difficilissimo, chiedo scusa per il parapiglia"
Immagine news Serie C n.5 Reggiana, Marras verso l'Union Brescia. Il suo sostituto sarà Bouah dalla Carrarese
Immagine news Serie C n.6 Salernitana, Raffaele: "Creare senza segnare è un rammarico, pari contro ottima squadra"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Roma Torino
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Roma-Torino, i granata sognano il bis dopo il successo agli ottavi nel 2017
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Juventus-Cremonese, Spalletti non ammette errori
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Supercoppa Women, la domenica speciale di 10 fan: Juventus-Roma vista da una prospettiva unica
Immagine news Calcio femminile n.2 Napoli Women, triplo prestito al Trastevere: salutano Vischi, Gianfico e Penzo
Immagine news Calcio femminile n.3 Stasera Juve-Cremonese allo Stadium: le Women presenti per festeggiare la Supercoppa
Immagine news Calcio femminile n.4 Coppa del Mondo per club Femminile: il Qatar vuole ospitare la prima edizione nel 2028
Immagine news Calcio femminile n.5 Napoli Women, Musumeci torna dal Catania per restare: "Pronta per il salto di qualità"
Immagine news Calcio femminile n.6 Girelli e Soncin tedofori per Milano-Cortina: "Emozione indescrivibile, un orgoglio immenso"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lamberto Boranga, una vita con il pallone (e lo sport) sempre in testa Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 C’è chi va (tanti) e qualcuno che arriva (pochi)