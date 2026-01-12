Vitik, Heggem o quel mercato estivo che il Bologna sta riuscendo a valorizzare

Il Bologna non sta vivendo il suo miglior momento, le difficoltà nel cammino in Serie A dei rossoblù appaiono evidenti e a certificare lo stato di forma grigia arriva anche il dato che vede gli emiliani incapaci di vincere una partita di campionato ormai dalla fine del mese di novembre.

Ciononostante, in casa Bologna ci sono anche degli aspetti positivi dai quali ripartire. In difesa, per esempio, ci sono due investimenti estivi che stanno iniziando a fruttare e a restituire la cifra spesa per averli. E che potrebbero permettere a Italiano di dormire sonni tranquilli nonostante l'infortunio che dovrebbe tener fuori per un mesetto circa il leader della sua difesa.

Ci sono infatti due giocatori arrivati nel calciomercato estivo che il Bologna sta riuscendo a valorizzare e sono i difensori Torbjorn Heggem (27 anni) e Martin Vitik (22 anni). Il primo, più esperto e pagato meno (è costato 7,5 milioni di euro dal West Bromwich) si è adattato bene sin da subito alla nuova realtà, garantendo un discreto livello di prestazioni già in partenza. Ultimamente lo sta imitando anche il suo giovane compagno di reparto, prelevato invece per 11 milioni di euro più bonus dallo Sparta Praga, e più sicuro dopo un approccio un po' timido con la Serie A. Per quei colpi estivi che ancora non hanno inciso (su tutti per esempio Rowe, pagato molto con fin qui poco in cambio, o Sulemana, vero e proprio oggetto del mistero) ci sono anche quei profili che il Bologna, pur in difficoltà, sta riuscendo a valorizzare.