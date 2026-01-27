Vittoria storica per il Como: solo una volta ai quarti di Coppa Italia, 40 anni fa

Grande festa per il Como, che si impone 3-1 sul campo della Fiorentina nella sfida valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia e stacca così il pass per l'accesso ai quarti, dove si misurerà in un'altra partita su un terreno da gioco complicato come quello del Napoli.

Vada come vada, è comunque già un traguardo storico per la società lariana, che solo una volta da quando esiste ha saputo raggiungere questo punto della coppa nazionale italiana. Era esattamente quarant'anni fa, era la stagione 1985/1986, quando la squadra lombarda allenata da Rino Marchesi riusciva a battere contro ogni pronostico la Juventus, arrivando ai quarti.

Quel Como tra l'altro avrebbe saputo anche fare di meglio, toccando quasi la possibilità di arrivare a giocarsi l'ultimo atto, sfumato nella doppia semifinale contro la Sampdoria. Oggi Fabregas e i suoi ragazzi si stanno inserendo in quella traccia, probabilmente con il desiderio recondito di provare a fare ancora meglio.