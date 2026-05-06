Viviano: "Fiorentina, per la porta penso a Falcone. Allenatore? Io andrei su De Rossi"

Intervenuto sulle frequenze di Radio Firenzeviola, Emiliano Viviano ha parlato da chi ripartire per la porta della Fiorentina: "Penso si possa fare un ragionamento su De Gea, non perché non sia fortissimo, ma per l'età. De Gea è De Gea, non ci sono dubbi, ma la Fiorentina dovrebbe fare un ragionamento diverso, anche se, per quanto mi piaccia e per quanto è bravo, io non partirei il prossimo anno con Martinelli titolare, perché è un ragazzo forte ma che ha l'opportunità di fare un altro anno importante alla Sampdoria. Per la porta il mercato c'è, mi viene in mente Wladimiro Falcone.

La Fiorentina deve fare questo ragionamento qui: avere un portiere su cui non si investe tantissimo che magari fra due anni rimane a fare il secondo di Martinelli. Poi c'è da ripartire da Fagioli, il migliore anche nel momento più difficile. Ma in generale ci son tanti calciatori che, allenati in un contesto diverso, possono diventare importanti. Bisogna ragionare con lucidità. A centrocampo oltre a Fagioli mi tengo Ndour e uno come Mandragora me lo porto sempre dietro. Vorrei una mezz'ala di qualità alla Luis Alberto. Di Fabbian sinceramente farei volentieri a meno, è un buon giocatore in un determinato contesto".

Infine un passaggio sull'eventuale prossimo allenatore viola: "Grosso e De Rossi sono profili che mi piacciono. Marcelino del Villarreal? Inarrivabile per la Fiorentina. Tra tutti i nomi fatti andrei su De Rossi, che a differenza di Grosso ha dimostrato di avere la personalità per reggere una piazza importante come Roma. Se ha resistito a Roma, Firenze non può essere un problema".