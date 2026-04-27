De Gea e Matic come Itachi e Kisame di Naruto. Lo spagnolo sui social: “Re-United”

“Vecchi amici re-UNITED” un gioco di parole abbastanza intuibile quello che sceglie di adottare sui social il portiere della Fiorentina David De Gea, il quale ha postato sul proprio profilo Instagram una foto scattata quest’oggi al Franchi assieme a Nemanja Matic, suo ex compagno ai tempi del Manchester United.

L’estremo difensore viola ha fatto un parallelismo con due noti personaggi dell’universo manga di Naruto, ossia i due compagni Itachi Uchiha e Kisame Hoshigaki. Non è una novità di come De Gea sia un fan passionale di tantissimi fumetti giapponesi: da Dragonball, One Piece, Naruto, e tanti altri, i suoi profili social sono spesso utilizzati per postare immagini dei suoi personaggi più amati.