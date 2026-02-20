Sassuolo, Walukiewicz al 45': "Dobbiamo continuare così, possiamo fare anche meglio"
Sebastian Walukiewicz, difensore del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del secondo tempo col Verona: "Speriamo in un clean sheet, dobbiamo continuare così se vogliamo portare a casa i tre punti e fare ancora meglio".
