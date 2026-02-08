Sassuolo, Walukiewicz si prepara a Dimarco: "Dobbiamo bloccare più cross possibile"

Sta per iniziare la sfida fra Sassuolo ed Inter al Mapei Stadium. Il difensore neroverde, Sebastian Walukiewicz, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel corso del prepartita. Di seguito le sue dichiarazioni.

Avete fatto bene, ma stasera la musica sarà diversa per l'avversario che avete davanti?

"Sicuramente abbiamo rispetto per tutti, ma oggi c'è un avversario più forte. Abbiamo fatto bene nelle ultime gare, ma oggi c'è un avversario tosto. Dobbiamo essere preparati e concentrati per tutta la gara".

Davanti a te c'è Dimarco. Come limitarlo?

"Dobbiamo provare a bloccare più cross possibile, ma si parte dallo 0-0, tuttto è possibile

L'approccio può essere decisivo per il risultato?

"Sicuramente, ma tutte le partite sono importanti, spero di fare una grande partita oggi