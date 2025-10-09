Weah-Marsiglia, la svolta a Madrid. È già diventato il jolly prezioso di De Zerbi

Quello di Timothy Weah al Marsiglia è stato un lungo tira e molla col lieto fine. Alla fine tanti saluti alla Juventus col trasferimento in Provenza, vestire un'altra maglia che papà George ha indossato, dopo quella del Paris Saint-Germain. Ma l'americano rischia di essere un rimpianto per i bianconeri? Ecco come stanno andando i suoi primi mesi all'OM.

Con i francesi si sta distinguendo per la duttilità: De Zerbi lo ha fin qui impiegato come esterno d'attacco a sinistra e a destra, come terzino sinistro e destro, come esterno in un 3-4-3. Se le ottime prestazioni di Pavard sono in linea con le aspettative, quelle che si attendono da uno che ha vinto con Bayern e Inter, quelle di Weah sono più impressionanti perché lo statunitense è una vera sorpresa.

Ha iniziato malissimo, proprio come la squadra. La svolta nella partita contro il Real Madrid, dove è nonostante la sconfitta è stato molto incisivo in attacco. La notte del Bernabeu è stata un'iniezione di fiducia e da allora, ogni volta che gioca applica alla lettera le istruzioni dell'allenatore, che nel suo caso cambiano in ogni partita poiché, come detto, è impiegato ogni volta in posizioni diverse. Un jolly prezioso che sta diventando uno dei volti del gran momento dell'OM.

TIMOTHY WEAH - MARSIGLIA

Presenze: 9

Da titolare: 7

Reti: 1

Assist: 0