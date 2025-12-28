Yamal fa doppietta di trofei: miglior U23 e attaccante dei Globe Soccer Awards 2025

La cerimonia del Globe Soccer Awards 2025 continua, in quella che è la sedicesima edizione in corso in questi minuti a Dubai, a chiudere il calendario 2025 dei grandi premi del calcio internazionale. In seguito ai vari premi conferiti ai migliori giocatori, dirigenti, allenatori e procuratori già assegnati, Lamine Yamal fa doppietta.

Il talento di Rocafonda ed esterno d'attacco del Barcellona infatti ha ricevuto il titolo di miglior attaccante. Superando così all'età di 18 anni campioni dal calibro di Dembélé, Raphinha e Mbappé in questa rinomata categoria. Un altro riconoscimento dopo quello di miglior Under 23 in circolazione.

"Prima di tutto voglio ringraziare il club, la mia famiglia, i miei amici, tutti", le prime parole rilasciate dal palco di Dubai. "Tutti i premi, sia individuali che di squadra, sono un onore e adesso continuerò a lavorare per conquistarne altri".