Barcellona, Yamal non si allena: il numero 10 blaugrana non è a rischio per domenica
"Malessere generale". Così il Barcellona spiega l'assenza dal campo oggi di Lamine Yamal. La squadra di Hansi Flick è tornata ad allenarsi alla Ciutat Esportiva per iniziare la marcia di avvicinamento alla sfida di campionato contro il Siviglia in programma domenica prossima alle 16.15. Un banco di prova importante per i blaugrana per la vetta della classifica in un giorno molto importante in cui ci saranno le elezioni del nuovo presidente.
Il tecnico tedesco, ad eccezione del suo numero 10, ha avuto a disposizione il gruppo a cui sono stati aggregati anche Eder Aller, Tommy, Alvaro Cortés e Xavi Espart. Il giovane attaccante, rimasto quindi a riposo, non dovrebbe essere in dubbio per la gara contro i biancorossi andalusi, come riporta l'edizione online del Mundo Deportivo.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.