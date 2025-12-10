Folorunsho non punito dopo le offese alla mamma di Hermoso, Mauro: "Il calcio è maschilista"

Dopo il brutto episodio avvenuto in Cagliari-Roma con Michael Folorunsho che ha offeso pesantemente Mario Hermoso, La Gazzetta dello Sport ha intervistato Massimo Mauro per commentare l'accaduto: "È stato davvero sgradevole, è stata una violenza per tutti, non solo per la mamma del difensore". L'ex Juventus ha spiegato come sia difficile digerire certe parole anche una sola volta, ma lo è ancora di più se vengono reiterate. Per questo sostiene come sia assurdo che il VAR non sia potuto intervenire.

Mauro poi sottolinea un altro aspetto: "Non sapevo la prova tv fosse limitata alla blasfemia. Questo fa emergere un mondo del calcio ancora maschilista, è urgente cambiare la mentalità". La decisione crea anche un precedente pericoloso perché la mancata sanzione può far pensare ad altri che avvenga lo stesso qualora dovessero ripetere una cosa analoga: "Mettersi i segni rossi in faccia e comportarsi così fa ridere. Servono gesti concreti. Folorunsho dovrebbe andare a casa di Hermoso a chiedere scusa".

Le parole di Folorunsho

"Solo dopo la partita ho rivisto le immagini di quanto successo: non posso che chiedere scusa. In campo l'adrenalina ha preso il sopravvento: era un momento delicato, c'era tensione e ad una offesa ho risposto con un'altra. Chiedo scusa a chiunque si sia sentito offeso. Anche se si dice che ‘finita la partita finisce tutto".