Causio azzarda a Tuttosport sul 10: "Yildiz come Kvara e Olise con Spalletti"
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"Yildiz come Kvara e Olise con Spalletti": questo è il titolo principale della prima pagina di oggi di Tuttosport. Parole di Franco Causio, che aggiunge: "Luciano sa gestire nel modo migliore i talenti e Kenan ha doti da super top. La Juve è l'ideale per Conceicao. Che meraviglia Psg-Bayern! Questione portieri: Di Gregorio può restare come secondo, Perin in uscita.
Si parla anche dell'altra metà di Torino, con il seguente titolo in taglio basso: "D'Aversa, corsa a ostacoli per respingere Gattuso". Il tecnico del Too tra infortuni e concorrenza. Domani a Udine senza Zapata, Ismajli, Adams e Pedersen. Sull'allenatore anche l'ombra dell'ex ct e di Juric.
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