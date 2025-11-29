Yildiz torna titolare nella Juventus dopo la Norvegia. Con la questione rinnovo sempre d'attualità

Dopo quella che per molti è stata la peggior prestazione in maglia Juventus, è arrivata anche quella che è stata considerata una delle migliori. Contro la Fiorentina Kenan Yildiz ha faticato ed è sembrato più un peso che non una risorsa, tanto che a qualcuno erano pure venuti dubbi in merito alle richieste economiche per firmare il rinnovo.

Poi è arrivata la Norvegia, la vittoria contro il Bodo/Glimt marchiata proprio dalle giocate del turco. Era partito dalla panchina il numero 10 bianconero, salvo entrare nella ripresa e accendere la luce di una Juventus che fino a quel momento aveva camminato sulla stessa linea di mediocrità di buona parte della stagione. Le giocate del turco hanno infiammato i tifosi e riacceso il fuoco nei compagni, guidandoli alla vittoria finale.

E così ecco che la trattativa per il rinnovo e le richieste di adeguamento salariale fino a 4,5/5 milioni netti all'anno sono tornate d'attualità. E oggi sembrano un po' più lecite rispetto a qualche giorno fa. Nella sfida di quest'oggi contro il Cagliari Yildiz tornerà al centro della manovra bianconera dall'inizio, in quello che sarà l'ennesimo banco di prova per valutare il suo peso specifico sulla squadra e di conseguenza anche la liceità delle richieste economiche in fatto di prolungamento del contratto.