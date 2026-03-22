Juventus, il retroscena sul rigore fallito da Locatelli: volevano batterlo Vlahovic e Yildiz

Il rigore fallito da Manuel Locatelli nel match di ieri sera contro il Sassuolo potrebbe costare la qualificazione alla Champions League alla Juventus. Ne parla il portale Spormediaset, secondo il quale Dusan Vlahovic e Kenan Yildiz si erano candidati a prendersi la responsabilità del tiro dal dischetto, salvo poi vedere andare sul pallone il compagno.

La decisione di puntare su Locatelli è stata presa da mister Luciano Spalletti: il capitano e il tecnico hanno discusso vicino alla panchina, e l'allenatore bianconero ha dato via libera al centrocampista per calciare il penalty, visto che è uno dei rigoristi della squadra. L'esito, purtroppo, non è stato quello che tutti i tifosi della Juve avrebbero sperato.

Le parole di Spalletti sul rigore

"Lo chiederò anche in conferenza stampa se si fa un altro referendum. Perché se lo batte Locatelli o lo fa battere a David perché l'ha battuto David. Lo fa battere a Yildiz, gliel'ha parato e poi ha fatto gol perché l'ha fatto battere a Kenan. E lui il rigorista, lo batte lui perché lo fa battere a Locatelli. Non so come fare io perché la prossima volta si guarderà, però lo volevano battere in due o tre e quello è già molto positivo, però questa volta ho scelto quello sicuro perché lui lo sa battere, che ha fatto vedere anche in Champions, insomma, che aveva fatto gol precedentemente, tutte le indicazioni davano quella soluzione lì. Ecco, poi i rigori purtroppo si fanno e si sbagliano".