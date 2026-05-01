Yildiz vede solo la Juve, Tare si sbilancia su Modric, Bernardo Silva-Barça: le top news delle 13

"Potrebbe scegliere con il cuore, per me rimarrà al Milan". Il ds Igli Tare si è sbilanciato così sul futuro del Pallone d'Oro Luka Modric, legato al Milan fino a fine stagione con opzione per restare un altro anno. Il dirigente rossonero ha anche raccontato come è riuscito a convincere il centrocampista croato la scorsa estate: "Sapevo che da bambino era un tifoso del Milan e quando ci siamo visti e abbiamo parlato del progetto ho visto che aveva delle conoscenze profonde. Aveva anche altre offerte, ma voleva coronare il suo sogno di giocare nel Milan. Il suo arrivo in squadra è stato molto importante, anche a livello di mentalità".

Kenan Yildiz giura amore alla Juventus. In una lunga intervista, il fantasista dei bianconeri ha commentato il suo recente rinnovo di contratto e la maglia numero 10: "Sono davvero felice di essere qui. Sono felicissimo dei miei compagni. E sono sicurissimo che in futuro torneremo a vincere. La maglia numero 10? Quando giochi a calcio, sai che il numero più bello in campo è sempre il 10. Ricevere quel numero così presto alla Juventus è tipo 'Wow'. Quando ho ricevuto il messaggio ero davvero felice. Ovviamente è una grande responsabilità, ma finora penso di averla gestita bene".

Infine, restando in ottica Juve, occhio al futuro di Bernardo Silva. La Vecchia Signora ha già presentato un'offerta al centrocampista in scadenza di contratto col Manchester City, che però sembra intenzionato ad aspettare il Barcellona. Giocare nel club blaugrana, secondo fonti vicine al portoghese, sarebbe infatti un vero e proprio sogno per il prosieguo della sua carriera.