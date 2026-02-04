I fratelli francesi valicano il Torino: Kamate assist, Bonny in gol. È 1-0 dell’Inter al 45’

Finisce 1-0 il primo tempo tra Inter e Torino, valido per i quarti di finale di Coppa Italia: al momento la decide Bonny di testa, gol segnato al minuto 36.

Traversa centrata e poco spettacolo

Partita a scacchi nei primi 45 minuti tra Inter e Torino, due squadre pesantemente ritoccate per scelte dei rispettivi allenatori. In cerca di meccanismi corretti e intesa in campo, la partita è rimasta più in pugno dei nerazzurri, che però hanno impiegato diverso tempo ad affondare il colpo. Tanto fraseggio ma scarso movimento in avanti di Bonny e Thuram, con i granata ad approfittare di un paio palloni riconquistati per contrattaccare. In particolare la chance costruita da Njie lanciato in profondità e il traversone velenoso chiuso dalla difesa di Chivu, con Vlasic troppo morbido nel tentativo di tap-in. Un episodio che ha scosso un po’ l’Inter all’U-Power Stadium, con la traversa scheggiata da Carlos Augusto su azione personale.

La partita si sblocca con i due francesi interisti

Il turnover massiccio si è fatto sentire negli ingranaggi nerazzurri, ma è bastata una giocata dal nulla di Kamaté e il successivo traversone del francese per il compagno di squadra e connazionale Bonny: stacco e deviazione di testa vincente per l'1-0 dell'Inter sul Torino. Gara rimasta in vantaggio per i nerazzurri, con il tentativo di Kulenovic alto sopra la traversa per chiudere il primo tempo.