Davis ricorda Lukaku? Il centravanti dell'Udinese: "Un onore, ma siamo molto differenti"

Lunga intervista ai microfoni di TV12 per Keinan Davis, attaccante dell'Udinese, che ha avuto modo durante la chiacchierata con l'emittente ufficiale del club bianconero del Friuli di toccare vari argomenti sia riguardanti lui che l'intera squadra.

A Davis è stato per esempio chiesto se si riveda nel paragone che fanno di lui con il centravanti belga Romelu Lukaku, oggi al Napoli. E risponde così: "Io credo che siamo molto diversi, forse c'è qualche similitudine ma ci vedo molto differenti. È un onore per me essere paragonato a un giocatore del suo calibro, ma penso ci siano diverse differenze nelle nostre caratteristiche".

Il centravanti dell'Udinese poi ha avuto modo di soffermarsi anche sull'infortunio da lui rimediato nell'ultima sfida di campionato, quella poi vinta contro la Roma: "L'infortunio non è così grave come pensavo, una lesione all'adduttore che mi terrà fuori quattro settimane. È un infortunio diverso a quello che ho avuto nelle passate stagioni, per fortuna non è particolarmente grave e non sarà uno stop troppo grave. Lacrime? Nel momento dell'infortunio sono uscite per il dolore provato, ma soprattutto per il dispiacere di dovermi fermare proprio nel mio momento migliore. Gli infortuni non sono mai semplici, soprattutto dal punto di vista mentale".

