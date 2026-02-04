La Fiamma Olimpica arriva a Monza. Prima uscita pubblica per la presidente Crampsie

Nella giornata di oggi la Fiamma Olimpica è arrivata fino a Monza e ad accoglierla c’era anche una rappresentanza della squadra locale con l’Amministratore Delegato Mauro Baldissoni, il capitano Matteo Pessina e la presidentessa Lauren Crampsie che per la prima volta è apparsa in un’uscita pubblica da quando si è insediata in Brianza.

La numero uno biancorossa ha anche parlato dal palco allestito in piazza Trento e Trieste esprimendosi in inglese e dicendosi felice di essere a Monza e partecipare a questo evento importante per lo sport. “I valori olimpici sono un connettore per tutto il mondo – sono invece le parole di Baldissoni riportate da Monza-news.it - ed è bello che ora sia nel nostro territorio, quello che noi rappresentiamo”.

“Per me è un onore rappresentare la squadra della città dove sono nato, cresciuto e dove si basa la mia vita. - sono invece le parole di Pessina - C'era un progetto ed ora ce n'è un altro, noi per la parte sportiva, la società per il resto. Per me è un onore portare questi colori”.