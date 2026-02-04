Juve Stabia, Lovisa: "Leone è voluto restare qui. Sul mercato fatto più di quel che pensavamo"

“Abbiamo operato seguendo la nostra filosofia fatta di giocatori con il veleno dentro e l’ambizione come Luz e Zeroli e non cercando nomi altisonanti o figurine che avrebbero potuto alterare gli equilibri nello spogliatoio. Il nostro acquisto più importante? È stato non indebolirci, mantenendo l’ossatura che ci ha portato fin qui”. Il direttore sportivo della Juve Stabia Matteo Lovisa ha parlato in conferenza stampa facendo il punto della situazione dopo la chiusura del mercato: “Finalmente si è chiusa questa sessione che è onestamente troppo lunga e speriamo di aver fatto un buon lavoro anche se questo ce lo dirà il campo. Abbiamo cercato di fare meno cambi possibili, ma alla fine siamo intervenuti più del previsto. Abbiamo concluso diverse operazioni a titolo definitivo e ottenuto prestiti di alto livello con diritto di riscatto: giocatori che ci daranno una grande mano”.

Spazio poi ad alcuni nuovi arrivati: “Okoro è un profilo che cercavamo, un attaccante forte fisicamente, ma dinamico, non il classico centravanti statico. Ci darà diverse soluzioni e con lui abbiamo cinque calciatori per due posti. - prosegue Lovisa come riporta Reportweb.tv - Chi è rimasto a Castellammare deve avere la testa qui al 100%. Abbiamo assecondato le partenze di chi non sentiva più quella ferocia necessaria o voleva più spazio altrove. Su Leone dico che il fatto che abbia rifiutato lo Spezia dimostra quanto tenga a questa piazza e a questo progetto. Per Maistro e Pierobon siamo in dirittura d’arrivo, mancano solo le firme”.

Spazio poi al campo con la sfida al Padova e l’obiettivo da raggiungere in classifica: “Coi veneti sarà una battaglia, se perdiamo la nostra umiltà o la voglia di lottare su ogni pallone rischiamo di perdere contro chiunque. Sabato servirà l’aiuto del nostro pubblico, il ‘fattore Menti’ deve continuare a essere il nostro uomo in più. - conclude Lovisa – Il nostro traguardo primario non cambia, dobbiamo raggiungere quota 45-46 punti per confermarci in questa categoria per poi giocare con la mente libera e vedere dove saremo capaci di arrivare”.