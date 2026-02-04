Thuram si accende, Diouf di tap-in: l'Inter allunga 2-0 sul Torino e Chivu sorride
TUTTO mercato WEB
Due minuti e l'Inter trova il raddoppio. Si accende improvvisamente Marcus Thuram dopo il servizio di Frattesi, Marianucci non lo chiude in tempo e il francese propone in area un assist impeccabile: Diouf in arrivo in corsa si è avventato subito sul pallone per spingerlo in porta. Torino sotto 0-2 al minuto 47, passivo che peggiora.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Fabrizio Biasin Milan: Allegri non piange mai. Inter: il non mercato di gennaio e il peso del “rischio”. Juve: il tentativo per Icardi. Roma: le punture di Gasp. Atalanta: due cose sulla cessione di Lookman. E giù le mani da Nico Paz
Le più lette
2 Milan: Allegri non piange mai. Inter: il non mercato di gennaio e il peso del “rischio”. Juve: il tentativo per Icardi. Roma: le punture di Gasp. Atalanta: due cose sulla cessione di Lookman. E giù le mani da Nico Paz
4 Allegri: "Ho messo quelli che stavano in piedi. Conte? Io dispiaciuto di non giocare la Champions"
Ora in radio
Primo piano
Del Piero, lo scudetto e le parole di Rabiot: "Non sono d'accordo, ma capisco il suo punto di vista"
Serie A
Serie B
Carrarese, Pasciuti: "Tenuti stretti gli elementi più rappresentativi come Zanon. Qui c'è ambizione"
Serie C
Pianese, Ianesi: "Qui una piccola famiglia, ma testa all'Arezzo: potremmo far punti con la capolista"
Pronostici
Calcio femminile