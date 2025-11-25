Youth League, troppa neve anche per il campo riscaldato: Bodo/Glimt-Juve interrotta al 71'
Bodo/Glimt-Juventus di Youth League è stata interrotta a circa venti minuti dal termine della sfida, sul 3-1 in favore della Juventus peraltro, per la bufera di neve che sta imperversando sulla cittadina norvegese già da ieri, con brevi pause stamane e nella prima ora di gioco. Neanche il campo riscaldato di cui è in possesso la Aspmyra Arena di Bodo è riuscita a impedire l'interruzione della gara.
La gara
Ottimo inizio per la squadra di Padoin, che chiude in doppio vantaggio il primo tempo grazie ad una doppietta di Iván López, arrivata nel giro di tre minuti: molto bravo Grelaud nella seconda occasione a servire il compagno in modo puntuale. I baby bianconeri avrebbero anche la chance di fare tris prima del riposo, ma Finocchiaro sbaglia un calcio di rigore. Nella ripresa tuttavia il gol del 3-0 arriva ugualmente, per effetto di un autogol di Sjong, e poco dopo i norvegesi accorciano le distanze con Rodahl.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.