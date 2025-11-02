Zanetti: "Bella-Kotchap potrebbe giocare in quest'Inter. Chivu mi ha fatto i complimenti"

Mister Paolo Zanetti, intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta sfortunata subita con l'Inter, ha analizzato così la prova positiva dei suoi gialloblù: "Il rammarico nasce dal risultato e basta, abbiamo fatto una gara incredibile contro una squadra al top in Europa, gli episodi hanno fatto la differenza. Cosa posso dire alla mia squadra? Dobbiamo avere la forza di guardare avanti con fiducia. Questa squadra ha un potenziale importante. Difficile farlo quando non arrivano i risultati. Almeno 7 gare fino a qui avremmo meritato di vincere. Dovremo essere lucidi, il campionato deve iniziare adesso. Ho preso i complimenti da Chivu e dagli avversari, ma contano i punti. Il giramento di scatole è enorme, ma ho grande orgoglio".

Con le big avete offerto ottime prestazioni. Cosa vi lascia questo?

"Ce la siamo giocata con tutti. Aggiungo le 21 occasioni avute con la Cremonese, altre 15 con il Sassuolo. Poi contano i gol, sono contentissimo per Giovane. Lavoriamo con grande fiducia. Questa squadra ha dimostrato di giocarsi le partite, giocando a viso aperto. La gente ha applaudito nonostante il periodo. L'anno scorso in queste partite prendevamo scoppole senza neanche scendere in campo, questa è già squadra, che deve crescere nei dettagli".

Emotivamente come si fa ora a non spegnere il fuoco? Ha visto la spinta di Esposito su Nelsson nel gol del 2-1?

"Il fuoco arde, è sempre acceso. Soprattutto da parte mia deve essere sempre al massimo. I ragazzi mi seguono in tutto e per tutto. Non dimentichiamo da dove partiamo. I miglioramenti si vedono e il piano gara lo seguono in maniera perfetta. Siamo umani e incazzati, abbiamo a cuore la piazza, siamo qua per salvare il Verona e divertire la gente. Sulla spinta: c'è, non so se fosse abbastanza per essere punibile, dovrei vederla meglio".

Avevamo il dubbio che lasciasse fuori Belghali, per la diffida. Oggi sembrava un giocatore dell'Inter...

"Ci ho pensato fino all'ultimo, è troppo importante per noi. Dovevo mettere la miglior squadra. Era sconosciuto a tutti voi penso. Ha grandissima qualità quando attacca, sa difendere con ordine. Giocatore importante, così come Bella-Kotchap, che poteva tranquillamente essere nell'Inter oggi. Questo può far capire il potenziale che ha questa squadra, stiamo migliorando e c'è ancora margine".

