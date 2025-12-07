Zarate: "Boca e Lazio mi sono rimaste dentro. Addio a Roma? Stupidata da calciatore"

Mauro Zarate, in una lunga intervista a Espn, ha parlato delle tante squadre in cui ha giocato mettendo Boca Juniors e Lazio in tandem al primo posto nel suo cuore: "Una delle cose più belle che mi sono successe in carriera. Ha una parte importante del mio cuore insieme alla Lazio, anche il Velez è stato un club che mi ha dato tanto. Ma il Boca Juniors e la Lazio sono le due squadre più importanti con cui ho giocato, mi sono rimaste dentro".

L'attaccante argentino, come riportato dal Corriere dello Sport, torna poi sul momento in cui ha lasciato Roma dopo uno strappo con il presidente Lotito: "Una spiegazione? Sono le scelte stupide che fa un calciatore. Alla Lazio è stata dura, ma dovevo rimanere. Il presidente non sembrava ambizioso, poi in realtà sono arrivati calciatori che hanno reso la Lazio una squadra spettacolare".