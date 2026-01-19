Zero sconfitte e due gol subiti in quattro gare: il 2026 del Genoa è iniziato con piede giusto

Un pareggio e qualche rammarico. Il Genoa esce dal "Tardini" di Parma con il quarto risultato utile consecutivo e soprattutto dà continuità alla vittoria casalinga contro il Cagliari di lunedì scorso e compie un piccolo passo in avanti. La squadra di Daniele De Rossi conferma segnali di crescita importanti anche se, analizzando le occasioni, poteva sfruttare meglio le palle-gol che sono capitate contro i ducali di Carlos Cuesta ma alla fine i segnali che arrivano dal campo sono incoraggianti in vista del prosieguo della stagione.

Nel 2026 ancora imbattuti

E l'anno solare del Grifone, analizzando le quattro partite giocate, può definirsi in questo primissimo scorcio partito con il piede giusto. A parte il pareggio deludente casalingo contro il Pisa per 1-1 del 3 gennaio scorso, è arrivato un altro 1-1 in casa del Milan a San Siro con il rigore fallito da Stanciu all'ultimo minuto di recupero, il successo contro i sardi di Pisacane e la sfida in terra emiliana.

Solo due gol subiti in quattro gare

Fra le note positive resta la fase difensiva che, piano piano, viene registrata dal tecnico romano. Leali sono due volte che chiude i match senza raccogliere palloni in fondo al sacco e le reti incassate con l'inizio del nuovo anno sono solo due. Meglio hanno fatto solo Atalanta, Roma e Como (che questa sera giocherà contro la Lazio) mentre a pari merito con il Genoa ci sono Milan e Juventus.