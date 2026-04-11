Zielinski protagonista assoluto dell'Inter: "Il nuovo staff ha saputo valorizzare le mie qualità"

Da comprimario con Simone Inzaghi a perno insostituibile con Cristian Chivu. In casa Inter tra le note più positive della stagione c'è sicuramente l'ascesa di Piotr Zielinski, tornato protagonista dopo un'annata complicata. Il centrocampista polacco si è raccontato ai microfoni del Corriere dello Sport: "Dopo una stagione in cui non avevo dato il meglio di me, ho capito che dovevo correggere qualcosa, sia sotto l’aspetto fisco sia sotto quello mentale. Ho cominciato io e poi ho trovato un nuovo staff che ha saputo valorizzare le mie qualità. Avevo già avuto il responsabile della preparazione atletica Rapetti ad Empoli: mi conosceva, è stato certamente d'aiuto".

Il polacco però non cade nella polemica e, anzi, svela: "Ho sempre avuto un gran rapporto anche con Inzaghi. È stato tra quelli che mi hanno voluto qui. Mi dispiace non aver potuto dare il mio contributo. Ma è stata comunque una stagione fantastica. La finale di Champions è andata male, ma raggiungerla è qualcosa di unico. Su Chivu posso dire che per me è una persona speciale. Quando è arrivato, ero ancora infortunato: mi ha parlato, mi ha dato fiducia, facendomi capire di voler puntare su di me. Ho lavorato per recuperare il prima possibile. Lui conosceva le mie doti, ma voleva vederle in ogni allenamento. Sono contento che sia diventato l’allenatore dell’Inter".

Un altro cambiamento è stato nel ruolo, con Chivu che lo ha schierato spesso e volentieri anche da regista: "Era già capitato l’anno scorso, ma non ero convinto. Adesso, invece, ho messo da parte lamentele e fastidi. È stato fondamentale cambiare approccio mentale. Mi sono detto: “Ho i piedi, la tecnica, la visione di gioco, quindi non c'è niente che mi spaventi”. E così è stato. La posizione preferita, però, resta quella di mezz’ala".