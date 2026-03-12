Oggi in TV, dove vedere Bologna-Roma di Europa League e Fiorentina-Rakow di Conference

C'è un bel po' di carne al fuoco per quanto riguarda il calcio da vedere in televisione nella giornata di oggi, giovedì 12 marzo 2026.

Dopo la Champions, è oggi la volta di Europa League e Conference veder disputarsi l'andata degli ottavi di finale. Con tre squadre italiane in campo: Bologna e Roma si affrontano nella seconda competizione europea per club per importanza, la Fiorentina è opposta ai polacchi del Rakow nella competizione 'minore'. Di seguito tutto il programma delle partite di oggi trasmesse in tv, con accanto orario di inizio e canale su cui sarà possibile assistervi.

18.00 Roma-Inter (Coppa Italia femminile) - SKY SPORT CALCIO e NOW

18.45 Diretta Gol Europa e Conference League - SKY SPORT (canale 251) e NOW

18.45 Bologna vs Roma (Europa League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 252) e NOW

18.45 Lille vs Aston Villa (Europa League) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 253) e NOW

18.45 Stoccarda vs Porto (Europa League) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

18.45 Panathinaikos vs Betis (Europa League) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

21.00 Diretta Gol Europa e Conference League - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

21.00 Fiorentina vs Rakow (Conference League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 252) e NOW

21.00 Nottingham Forest vs Midtjylland (Europa League) - TV8, SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 253) e NOW

21.00 Celta vs Lione (Europa League) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 254) e NOW

21.00 Genk vs Friburgo (Europa League) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

21.00 Ferencvaros vs Braga (Europa League) - SKY SPORT (canale 256) e NOW