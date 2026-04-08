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Serie B, le classifiche TMW dopo la 33ª giornata: Busio aggancia Ghedjemis in vetta

Serie B, le classifiche TMW dopo la 33ª giornata: Busio aggancia Ghedjemis in vettaTUTTO mercato WEB
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Luca Bargellini
Oggi alle 00:34I fatti del giorno
Luca Bargellini

Dopo la 33ª giornata di Serie B, un turno segnato da risultati pesanti in zona salvezza, con la Carrarese nel derby con lo Spezia, la Sampdoria che supera l'Empoli, il Mantova che regola la Virtus Entella e il Pescara che abbandona l'ultimo posto, TuttoMercatoWeb.com aggiorna le proprie classifiche per media voto stagionale basate sulle pagelle. Il dato più rilevante è l'aggancio in vetta nella graduatoria generale: Gianluca Busio del Venezia raggiunge Fares Ghedjemis del Frosinone a quota 6.56, dando vita a un testa a testa che si prolungherà almeno fino alla prossima giornata. Venezia e Frosinone si confermano le due squadre più rappresentate in tutte le classifiche di ruolo.

La classifica generale
In cima alla graduatoria assoluta, con la stessa media, troviamo dunque Ghedjemis (Frosinone, 6.56 in 32 presenze) e Busio (Venezia, 6.56 in 31 presenze). Alle loro spalle Yeboah (Venezia, 6.52, 28 presenze), Calò (Frosinone, 6.50, 32), Joronen (Palermo, 6.45, 32) e Schiavi (Carrarese, 6.39, 23). Da segnalare la forte presenza lagunare nella top 10: oltre a Busio e Yeboah, figurano anche Doumbia (6.35, 30), Pérez (6.35, 27) e Svoboda (6.35, 23).

Portieri
Fra i pali la classifica è stabile: Joronen (Palermo) rimane saldamente al comando con 6.45 in 32 presenze. Secondo Pigliacelli (Catanzaro, 6.27, 32), terzo Festa (Mantova, 6.25, 18). Stankovic (Venezia, 6.20, 32) è quarto, davanti a Klismann (Cesena, 6.17, 33).

Difensori
In difesa la novità è l'avvicinamento di Svoboda (Venezia, 6.35, 23) al leader Tiritiello (Virtus Entella, 6.39, 22): appena quattro centesimi separano i due. Chiudono la top 5 Bani (Palermo, 6.34, 28), Azzi (Monza, 6.29, 31) e Bracaglia (Frosinone, 6.28, 25).

Centrocampisti
È il reparto che consegna la notizia principale della giornata: con la sua media di 6.56 in 31 presenze, Busio conquista la vetta della classifica dei centrocampisti trascinando con sé l'intera mediana del Venezia, che occupa tre delle prime cinque posizioni. Secondo Yeboah (6.52, 28), terzo Calò (Frosinone, 6.50, 32), quarto Schiavi (Carrarese, 6.39, 23), quinto Doumbia (Venezia, 6.35, 30).

Attaccanti
Ghedjemis resta il punto di riferimento offensivo del campionato con 6.56 in 32 presenze. Alle sue spalle Petagna (Monza, 6.39, 18) consolida il secondo posto. Completano la top 5 Marras (Mantova, 6.30, 20), Pohjanpalo (Palermo, 6.25, 32) e Pittarello (Catanzaro, 6.24, 23).

Allenatori
Lo specchio dei giocatori si riflette anche sulla panchina: Alvini (Frosinone) e Stroppa (Venezia) sono in perfetta parità con 6.52 in 33 presenze ciascuno, primo e secondo assoluto. Terzo Abate (Juve Stabia, 6.27, 33), poi Inzaghi (Palermo, 6.26, 33) e Sottil (Modena, 6.25, 32).

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