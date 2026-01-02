Juve Stabia, De Pieri in cerca di spazio: numeri e prospettive per il classe 2006

Alla prima esperienza lontano dall’universo Inter, club nel quale ha militato nel settore giovanile, finora per Giacomo De Pieri gli ‘squilli’ sono stati obiettivamente pochi.

Le qualità con le quali il trequartista classe 2006 si era messo in mostra nelle ultime stagioni facevano infatti presupporre un impatto diverso con il calcio professionistico.

I numeri, però, raccontano oggi di sole sei apparizioni con la Juve Stabia, di cui una sola da titolare. Cifre oggettivamente non positive, ma che vanno lette e interpretate per essere comprese fino in fondo. L’unica presenza dal 1’, infatti, coincide anche con l’unica partita, alla prima giornata contro la Virtus Entella, nella quale Ignazio Abate lo ha impiegato nel suo ruolo naturale.

Un dettaglio tutt’altro che trascurabile. Tanto che, in vista di gennaio, sul suo conto sono già arrivate alcune richieste di informazioni. Segnale evidente di come le qualità non manchino e continuino a essere apprezzate (vedi anche il gol segnato al Padova a 10’ dal suo ingresso in campo).

Le stesse sulle quali anche le Vespe hanno deciso di puntare la scorsa estate. E chissà che non possano tornare a farlo anche in questa seconda metà di stagione.