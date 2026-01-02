Padova, Giunti il preferito per il centrocampo: l'alternativa è Touré della Sambenedettese

Con l’apertura ufficiale del mercato invernale, il Padova ha acceso i riflettori su un profilo giovane e di grande prospettiva per irrobustire il proprio centrocampo. La priorità della dirigenza biancoscudata porta a Giovanni Giunti, classe 2005 di proprietà del Perugia, considerato il primo vero obiettivo per aggiungere gamba, dinamismo e qualità al reparto.

Giunti è un centrocampista moderno, già protagonista in Serie C nonostante la giovane età: nella scorsa stagione ha collezionato 38 presenze ufficiali, mentre nell’attuale campionato ha già messo a referto due gol e un assist, confermandosi come uno dei profili emergenti più interessanti della categoria. Il Padova ha già mosso i primi passi concreti con il club umbro, che inizialmente aveva respinto una proposta attorno ai 200 mila euro, giudicata troppo bassa. Nelle ultime ore, però, i biancoscudati hanno ritoccato l’offerta verso l’alto e la sensazione è che la trattativa possa entrare presto nel vivo, anche perché il Perugia avrebbe l’esigenza di autofinanziare le proprie operazioni di mercato.

Nel caso in cui la pista Giunti dovesse complicarsi, resta calda anche l’alternativa che porta a Moussa Touré, centrocampista franco-guineano della Sambenedettese, profilo seguito con attenzione e considerato una soluzione credibile per rinforzare il pacchetto di metà campo. Lo riporta Il Gazzettino