Ufficiale Modena, arriva in prestito dal Napoli l'attaccante Giuseppe Ambrosino

Il Modena FC comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’SSC Napoli le prestazioni sportive di Giuseppe Ambrosino.

Classe 2003, nato a Procida, cresce nel Settore Giovanile del Napoli, completando tutto il percorso fino alla Primavera. Nella stagione 2021/22 si mette in grande evidenza vincendo la classifica marcatori del campionato con 20 reti. L’annata successiva vive la prima esperienza tra i professionisti in Serie B, indossando le maglie di Como e Cittadella. Nel 2023/24 disputa un nuovo campionato cadetto con il Catanzaro, dove trova continuità e chiude la stagione con 3 gol e 2 assist. Nella scorsa stagione il prestito al Frosinone, con cui colleziona 36 presenze, realizzando 5 gol e servendo 4 assist. In questa prima parte di stagione è rientrato al Napoli, totalizzando 5 presenze, di cui una in Champions League il 20 gennaio. Ambrosino vanta inoltre un importante percorso nelle Nazionali giovanili azzurre: 8 presenze e 1 gol con l’Under 19, 12 presenze e 4 reti con l’Under 20 e 11 presenze con 2 gol in Under 21.