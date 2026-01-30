TMW
Ambrosino trova (finalmente) una sistemazione. L'attaccante del Napoli va al Modena
Per un Francesco Di Mariano che saluta Modena per approdare al Padova, c'è un altro attaccante in arrivo alla corte di Andrea Sottil.
Si tratta, secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, di Giuseppe Ambrosino, attaccante classe 2003 di proprietà del Napoli.
È dunque il club emiliano a portarsi a casa uno dei giocatori più chiacchierati e corteggiati del calciomercato in corso di svolgimento. Nelle ultime settimane, infatti, ad Ambrosino si erano avvicinate squadre come Venezia, Avellino, Cesena, Juve Stabia e Spezia.
