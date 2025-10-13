Sta per saltare la prima panchina in Serie B. Empoli, Pagliuca ad un passo dall'esonero

L’Empoli ha deciso di voltare pagina: Guido Pagliuca non sarà più l’allenatore degli azzurri. Nonostante la vittoria contro il Sudtirol, la dirigenza toscana ha optato per un cambio alla guida tecnica, ritenendo concluso il ciclo iniziato in estate con l’arrivo dell’ex tecnico della Juve Stabia.

L’esonero sarà ufficializzato nelle prossime ore, mentre la società è già al lavoro per individuare il nuovo allenatore. In pole position c’è Alessio Dionisi, grande favorito per tornare sulla panchina del Castellani.

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, la trattativa con Dionisi sarebbe già in fase avanzata: l’allenatore sta definendo la risoluzione del contratto con il Palermo e, una volta completata, l’accordo con l’Empoli potrebbe essere chiuso in tempi brevi.

Per Dionisi si tratterebbe di un ritorno atteso, dopo la straordinaria stagione 2020/21 culminata con la promozione in Serie A. Stavolta l’obiettivo sarà rilanciare una squadra che, dopo otto giornate, occupa il dodicesimo posto in Serie B con nove punti, frutto di due vittorie, tre pareggi e tre sconfitte.