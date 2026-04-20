TMW Avellino, Mario Aiello miglior direttore sportivo emergente. La premiazione a Coverciano

Il riconoscimento personale vale doppio quando arriva in una cornice di prestigio assoluto. Nella suggestiva sede del Museo del Calcio, all’interno del Centro Tecnico Federale di Coverciano, si è svolta la VI edizione del Premio Nazionale Inside The Sport 2026, dedicata al tema Calciomercato: la commedia degli affari tra primattori e comparse. Una location simbolica del calcio italiano che ha reso ancora più speciale una giornata ricca di volti illustri, contenuti e riconoscimenti. Nel corso della manifestazione è stato assegnato anche il premio di miglior direttore sportivo emergente a Mario Aiello.

Un attestato importante per un dirigente giovane e in costante crescita, inserito in un contesto di altissimo livello e accanto a protagonisti che hanno scritto pagine rilevanti del nostro calcio. L’evento, patrocinato dall’USSI e promosso dal Movimento Cristiano Lavoratori, è stato introdotto da Gianfranco Coppola e presentato da Laura Cervellione. Presenti numerosi rappresentanti istituzionali del mondo sportivo e associativo, tra cui Matteo Marani, Umberto Calcagno, Mauro Grimaldi, Renzo Ulivieri, Rocco Galasso, Alfonso Luzzi e Michele Cutolo.

Tanti i premi consegnati nel corso della giornata. Per i dirigenti riconoscimenti a Giuseppe Marotta e Antonio Percassi. Tra gli allenatori applausi per Roberto Mancini e Fabio Grosso.Spazio anche ai calciatori, con premi assegnati a Lorenzo Pellegrini, Riccardo Orsolini, Duvan Zapata e ad altri protagonisti del panorama nazionale.

Per la categoria procuratori premio alla carriera a Mario Giuffredi, mentre tra i direttori sportivi applausi per Piero Ausilio e Luca Petrachi. In questo scenario di eccellenza si è inserito il premio ricevuto da Mario Aiello come miglior ds emergente. Un riconoscimento che certifica il lavoro svolto, la credibilità costruita sul campo e la capacità di emergere in un settore competitivo e selettivo. Essere premiati in una sede iconica come Coverciano, accanto a figure di tale spessore, rende il traguardo ancora più significativo e dà ulteriore valore a un percorso destinato a far parlare ancora di sé.