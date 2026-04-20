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Avellino, Mario Aiello miglior direttore sportivo emergente. La premiazione a Coverciano

Avellino, Mario Aiello miglior direttore sportivo emergente. La premiazione a Coverciano
Mario Aiello
© foto di Federico Serra
Luca Esposito
Oggi alle 18:50Altre Notizie
Luca Esposito

Il riconoscimento personale vale doppio quando arriva in una cornice di prestigio assoluto. Nella suggestiva sede del Museo del Calcio, all’interno del Centro Tecnico Federale di Coverciano, si è svolta la VI edizione del Premio Nazionale Inside The Sport 2026, dedicata al tema Calciomercato: la commedia degli affari tra primattori e comparse. Una location simbolica del calcio italiano che ha reso ancora più speciale una giornata ricca di volti illustri, contenuti e riconoscimenti. Nel corso della manifestazione è stato assegnato anche il premio di miglior direttore sportivo emergente a Mario Aiello.

Un attestato importante per un dirigente giovane e in costante crescita, inserito in un contesto di altissimo livello e accanto a protagonisti che hanno scritto pagine rilevanti del nostro calcio. L’evento, patrocinato dall’USSI e promosso dal Movimento Cristiano Lavoratori, è stato introdotto da Gianfranco Coppola e presentato da Laura Cervellione. Presenti numerosi rappresentanti istituzionali del mondo sportivo e associativo, tra cui Matteo Marani, Umberto Calcagno, Mauro Grimaldi, Renzo Ulivieri, Rocco Galasso, Alfonso Luzzi e Michele Cutolo.

Tanti i premi consegnati nel corso della giornata. Per i dirigenti riconoscimenti a Giuseppe Marotta e Antonio Percassi. Tra gli allenatori applausi per Roberto Mancini e Fabio Grosso.Spazio anche ai calciatori, con premi assegnati a Lorenzo Pellegrini, Riccardo Orsolini, Duvan Zapata e ad altri protagonisti del panorama nazionale.

Per la categoria procuratori premio alla carriera a Mario Giuffredi, mentre tra i direttori sportivi applausi per Piero Ausilio e Luca Petrachi. In questo scenario di eccellenza si è inserito il premio ricevuto da Mario Aiello come miglior ds emergente. Un riconoscimento che certifica il lavoro svolto, la credibilità costruita sul campo e la capacità di emergere in un settore competitivo e selettivo. Essere premiati in una sede iconica come Coverciano, accanto a figure di tale spessore, rende il traguardo ancora più significativo e dà ulteriore valore a un percorso destinato a far parlare ancora di sé.

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