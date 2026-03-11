Ufficiale Rinnovo a centrocampo per il Venezia. Busio prolunga fino al 30 giugno 2028

Giornata di rinnovo in casa Venezia, con la società lagunare che fa sapere di aver rinnovato il contratto del centrocampista Gianluca Busio, che ha prolungato fino al 30 giugno 2028.

Di seguito, il comunicato ufficiale del club:

"Il Venezia FC comunica di aver raggiunto l’accordo per il rinnovo del contratto del centrocampista Gianluca Busio, che continuerà a vestire la maglia arancioneroverde fino al 30 giugno 2028.

Arrivato in laguna nella stagione 2021/22, Gianluca Busio, 23 anni, ha collezionato finora 161 presenze ufficiali con la maglia del Venezia FC, mettendo a segno 17 gol e fornendo 8 assist. Protagonista della promozione in Serie A della stagione 23/24, Gianluca è oggi uno dei leader della squadra e una figura centrale del progetto sportivo, incarnando pienamente i valori di impegno, determinazione e senso di appartenenza che contraddistinguono il Club".

Seguono poi le sue parole post firma: "Sono davvero molto felice di aver rinnovato il mio contratto e di poter continuare questo percorso con il Venezia. Qui mi sono sentito accolto fin dal primo giorno e indossare questi colori è diventato qualcosa di davvero importante per me. Questo rinnovo significa tanto e ci tengo a ringraziare il Direttore Antonelli e tutta la società per la fiducia che continuano a dimostrarmi. Un ringraziamento speciale va anche ai nostri tifosi. Fin dal mio arrivo mi hanno sempre fatto sentire il loro sostegno e il loro affetto, e per noi giocatori questo fa davvero la differenza. Sono felice di poter continuare questo percorso insieme a loro e di vivere ancora tante emozioni con questi colori".