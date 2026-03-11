Il saluto di Foti: "Forza Samp, spingi verso la salvezza in queste nove finali"

Non solo l'esonero, ma anche dieci giornate di squalifica "per aver esercitato il ruolo e i compiti di allenatore della prima squadra della Sampdoria nonostante fosse tesserato per detta società come allenatore in seconda e non fosse in possesso dell’abilitazione UEFA PRO": un momento sicuramente non bello per Salvatore 'Lillo' Foti, che ha chiuso la sua avventura in blucerchiato con la squadra sprofondata nuovamente nella zona rossa della classifica del campionato di Serie B.

Il tecnico, però, ha voluto comunque salutare la piazza e il club, con un messaggio affidato ai propri canali social (profilo Instagram). Messaggio che andiamo di seguito a riportare integralmente:

"Sono stati mesi intensi, pieni di emozioni forti, vissuti esclusivamente con l'unico obiettivo di aiutare la Sampdoria che, per me, è casa. Volevo ringraziare tutti e abbracciare I nostri magnifici Tifosi che rappresentano con orgoglio e stile il passato, il presente e futuro del club .

Adesso non c'è più tempo per trovare colpevoli, è giunto il momento di remare INSIEME e spingere in un'unica direzione: la salvezza!

Vi abbraccio, augurando di cuore ad Attilio, Nicola e a tutte le persone che vogliono realmente il bene della Samp, di raggiungere l'obiettivo insieme ai ragazzi, in queste 9 finali".