TMW Avellino, la Serie A segue Palumbo per l'estate: il casse 2002 nel mirino della Cremonese

Cresciuto fra la Torino bianconera e le giovanili dell'Udinese, Martin Palumbo, centrocampista italo-norvegese classe 2002, adesso si sta mettendo in mostra con la maglia dell'Avellino in Serie B.

Nella sua prima esperienza in cadetteria il ragazzo nato a Bergen ha messo a referto 16 presenze e 3 reti. Un rendimento, questo, che arriva in coda alle sei reti in 35 apparizioni del torneo 2024/2025.

Per questo motivo, stando a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com alcune squadre di Serie A avrebbe iniziato a seguire on attenzione la crescita del calciatore in vista del mercato estivo. Fra queste anche la Cremonese.