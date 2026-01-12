Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW

Avellino, la Serie A segue Palumbo per l'estate: il casse 2002 nel mirino della Cremonese

Avellino, la Serie A segue Palumbo per l'estate: il casse 2002 nel mirino della CremoneseTUTTO mercato WEB
© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com
Luca Bargellini
Oggi alle 16:49Serie B
Luca Bargellini

Cresciuto fra la Torino bianconera e le giovanili dell'Udinese, Martin Palumbo, centrocampista italo-norvegese classe 2002, adesso si sta mettendo in mostra con la maglia dell'Avellino in Serie B.

Nella sua prima esperienza in cadetteria il ragazzo nato a Bergen ha messo a referto 16 presenze e 3 reti. Un rendimento, questo, che arriva in coda alle sei reti in 35 apparizioni del torneo 2024/2025.

Per questo motivo, stando a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com alcune squadre di Serie A avrebbe iniziato a seguire on attenzione la crescita del calciatore in vista del mercato estivo. Fra queste anche la Cremonese.

Articoli correlati
Avellino, Aiello: "Per il momento nessuna richiesta, né per Palumbo né per Lescano.... Avellino, Aiello: "Per il momento nessuna richiesta, né per Palumbo né per Lescano. Vedremo"
Avellino, Palumbo: "Potevamo anche vincere con il Palermo, avanti con fiducia" Avellino, Palumbo: "Potevamo anche vincere con il Palermo, avanti con fiducia"
Avellino, Palumbo: "Non vedo l'ora di scoprire la Serie B. Pirlo fonte d'ispirazione"... Avellino, Palumbo: "Non vedo l'ora di scoprire la Serie B. Pirlo fonte d'ispirazione"
Altre notizie Serie B
Reggiana, spunta Pezzella della Casertana per il centrocampo. Sarà sfida alla Virtus... TMWReggiana, spunta Pezzella della Casertana per il centrocampo. Sarà sfida alla Virtus Entella
Serie B, la classifica assistman: Calò del Frosinone ad un passo dalla doppia cifra... Serie B, la classifica assistman: Calò del Frosinone ad un passo dalla doppia cifra
Sampdoria, intervento riuscito per Venuti. Rientrerà nella prossima stagione Sampdoria, intervento riuscito per Venuti. Rientrerà nella prossima stagione
Avellino, la Serie A segue Palumbo per l'estate: il casse 2002 nel mirino della Cremonese... TMWAvellino, la Serie A segue Palumbo per l'estate: il casse 2002 nel mirino della Cremonese
Bari, Moncini può partire dopo sei mesi: il Cesena pensa al suo ritorno Bari, Moncini può partire dopo sei mesi: il Cesena pensa al suo ritorno
Entella, oggi le visite di Turicchia: arriva a titolo definitivo dalla Juve. Si stringe... TMWEntella, oggi le visite di Turicchia: arriva a titolo definitivo dalla Juve. Si stringe per Cuppone
Frosinone, Biraschi e Masciangelo in uscita: ma al momento nessuna offerta concreta... Frosinone, Biraschi e Masciangelo in uscita: ma al momento nessuna offerta concreta
Lo svincolato Cragno potrebbe ripartire dalla Serie B: il SudTirol valuta il suo... Lo svincolato Cragno potrebbe ripartire dalla Serie B: il SudTirol valuta il suo ingaggio
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Delusione Inter: non scappa. Euforia Napoli: recupera due gol. Grandi squadre regalano un pari-spettacolo, con rigore, Conte espulso, doppietta di McTominay, palo di Mkhitaryan nel recupero. Il Milan frena ancora. Ora la Juve punta la zona scudetto
Le più lette
1 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
2 Juventus-Cremonese, le probabili formazioni: Miretti verso un'altra chance da titolare
3 Genoa-Cagliari, le probabili formazioni: Ellertsson insidia Thorsby, Pisacane cambia difesa
4 Serie A, 20ª giornata LIVE: Spalletti dà continuità a David contro Bonazzoli-Vardy
5 Allegri: "Modric dopo il Genoa mi ha detto che non gli era mai capitato di essere seguito per 90'"
Ora in radio
A Tutta C 17:00A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Repliche 18:30Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Il Parma, l'importanza di Chivu, Cuesta e il sogno Mondiale: Mandela Keita si racconta
Immagine top news n.1 Niente stage di febbraio per l'Italia, Buffon: "Dovremo essere più forti anche di questo"
Immagine top news n.2 Intrigo Raspadori: convocato da Simeone per la partita di domani dell'Atletico Madrid
Immagine top news n.3 Roma, intesa vicina con il Marsiglia per Robinio Vaz: tutti i dettagli
Immagine top news n.4 ⁠Nkunku scaccia il Fenerbahçe a parole e nei fatti. Perché il Milan fatica a cedere Gimenez
Immagine top news n.5 Bernardo Silva in Italia a gennaio? Ecco in quali squadre potrebbe andare
Immagine top news n.6 Dal futuro di Chiesa a Bove e Bento: i 10 colpi che dobbiamo aspettarci questa settimana
Immagine top news n.7 Balotelli all'Al Ittifaq, il retroscena del dirigente: "Battuti River Plate e Flamengo"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano I migliori tre acquisti la Fiorentina li ha fatti all'interno della propria rosa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Uno dei migliori acquisti dell'ultima estate: l'Inter ha un nuovo padrone in difesa
Immagine news podcast n.2 Inter e Juventus vogliono riportare in Italia una gemma del nostro calcio
Immagine news podcast n.3 L'Udinese ha soffiato al Milan un talento che non dobbiamo sottovalutare
Immagine news podcast n.4 Comolli non ha mai avuto un dubbio sul progetto David per la Juventus
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Antonio Di Gennaro: "Gasperini da Premier. Juve, Champions obiettivo massimo"
Immagine news Altre Notizie n.2 M. Orlando: "Bravo Palladino ma è tardi per la Champions. Napoli impressionante"
Immagine news Altre Notizie n.3 Impallomeni: "Roma, telenovela Raspadori. Col Sassuolo una ripresa da scudetto"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Il Parma, l'importanza di Chivu, Cuesta e il sogno Mondiale: Mandela Keita si racconta
Immagine news Serie A n.2 Genoa-Cagliari, le formazioni ufficiali: Ellertsson in campo dal 1', Kilicsoy guida il tridente
Immagine news Serie A n.3 Niente stage di febbraio per l'Italia, Buffon: "Dovremo essere più forti anche di questo"
Immagine news Serie A n.4 Serie A, 20ª giornata LIVE: Spalletti dà continuità a David contro Bonazzoli-Vardy
Immagine news Serie A n.5 Anche la Juve su Malen: l'olandese nel mirino della Roma, ma manca il suo sì
Immagine news Serie A n.6 Sassuolo, ci sono Sampdoria e Spezia su Odenthal ma gli indisponibili bloccano tutto
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Reggiana, spunta Pezzella della Casertana per il centrocampo. Sarà sfida alla Virtus Entella
Immagine news Serie B n.2 Serie B, la classifica assistman: Calò del Frosinone ad un passo dalla doppia cifra
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria, intervento riuscito per Venuti. Rientrerà nella prossima stagione
Immagine news Serie B n.4 Avellino, la Serie A segue Palumbo per l'estate: il casse 2002 nel mirino della Cremonese
Immagine news Serie B n.5 Bari, Moncini può partire dopo sei mesi: il Cesena pensa al suo ritorno
Immagine news Serie B n.6 Entella, oggi le visite di Turicchia: arriva a titolo definitivo dalla Juve. Si stringe per Cuppone
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Dal basket una mazzata per il presidente Antonini. Il Trapani Shark escluso dal campionato
Immagine news Serie C n.2 Monopoli, nuovo innesto in difesa: dall'Avellino arriva il centrale Manzi
Immagine news Serie C n.3 Bandecchi: "I Rizzo dicono che ora gestiscono in piena autonomia la Ternana. Ma prima?"
Immagine news Serie C n.4 Il Carpi guarda al futuro della prima squadra: contratto di apprendistato per il giovane Giva
Immagine news Serie C n.5 Lecco, Valente: "Se possiamo far qualcosa a centrocampo o davanti, dobbiamo valutare chi"
Immagine news Serie C n.6 Union Brescia, per Lescano pronto un biennale. A lavoro per limare i dettagli con l'Avellino
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Juventus-Cremonese, Spalletti non ammette errori
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Inter Napoli
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Inter-Napoli, novanta minuti che possono indirizzare lo scudetto
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Coppa del Mondo per club Femminile: il Qatar vuole ospitare la prima edizione nel 2028
Immagine news Calcio femminile n.2 Napoli Women, Musumeci torna dal Catania per restare: "Pronta per il salto di qualità"
Immagine news Calcio femminile n.3 Girelli e Soncin tedofori per Milano-Cortina: "Emozione indescrivibile, un orgoglio immenso"
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia, Soncin: "Ora si apre il secondo libro. Speriamo di scrivere la fine in Brasile al Mondiale"
Immagine news Calcio femminile n.5 Il Parma pesca in Islanda un rinforzo per la difesa: ecco Gunnlaugsdottir
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus W., Canzi: "Una coppa che nasce da due anni di lavoro, felicità enorme"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lamberto Boranga, una vita con il pallone (e lo sport) sempre in testa Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 C’è chi va (tanti) e qualcuno che arriva (pochi)