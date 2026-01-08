Rigori dubbi in Lazio-Fiorentina, Hernanes: "Episodi che mi disturbano, Gudmundsson si butta"

Al termine della sfida tra Lazio e Fiorentina, Hernanes ha espresso tutta la propria perplessità sulle decisioni arbitrali adottate da Sozza. Intervenuto ai microfoni di DAZN, l’ex centrocampista biancoceleste ha puntato il dito soprattutto sui due calci di rigore assegnati nel corso della gara: il primo in favore della Fiorentina, per il contatto tra Gila e Gudmundsson, e il secondo concesso alla Lazio per l’intervento di Comuzzo su Zaccagni.

Parole dure quelle del brasiliano, che non ha nascosto il proprio disappunto:

"Non capisco più le dinamiche delle scelte arbitrali, questo non è calcio. Gudmundsson si butta chiaramente, tant’è che l’arbitro inizialmente non fischia, poi viene richiamato dal VAR. Sono episodi che davvero mi disturbano.

Anche il rigore assegnato alla Lazio non è calcio. Sto seriamente pensando di entrare in silenzio stampa quando si parla di arbitri".