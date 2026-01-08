Accordo tra Lega B e Prime Video: distribuzione in 10 Paesi Europei de LaB Channel
Importantissime novità nel calcio italiano, che arrivano dalla seconda categoria professionistica. Come infatti si legge sui canali ufficiali della Lega Serie B "dalla 19ª giornata il canale ufficiale della Lega SerieB LaB Channel consolida la sua distribuzione internazionale coprendo 10 Paesi europei, anche con la distribuzione attraverso Prime Video. Le nazioni coinvolte da questo specifico accordo, sono Spagna, Germania, Austria, Francia, Inghilterra, Scozia, Galles, Irlanda del Nord, Andorra e Principato di Monaco.
Prosegue dunque la progressiva espansione della Serie BKT all’estero con il suo canale in lingua italiana. Un network internazionale che si affianca alla distribuzione worldwide di OneFootball TV in 150 Paesi e alla distribuzione in 32 stati di tre partite live a weekend programmate con le rispettive lingue locali.
La distribuzione internazionale di Prime Video sarà effettiva dalla 19ªa giornata di campionato, in programma il prossimo 10 gennaio".
Turno del quale, qui di seguito, ricordiamo il programma integrale:
SERIE B - 19ª GIORNATA
Sabato 10 Gennaio 2026
Ore 15.00 Avellino – Sampdoria
Ore 15.00 Carrarese - Bari
Ore 15.00 Frosinone – Catanzaro
Ore 15.00 Reggiana – Venezia
Ore 15.00 Südtirol – Spezia
Ore 15.00 V. Entella – Monza
Ore 17.15 Juve Stabia – Pescara
Ore 19.30 Cesena – Empoli
Domenica 11 Gennaio 2026
Ore 15.00 Mantova – Palermo
Ore 17.15 Padova – Modena
