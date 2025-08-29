Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Avellino, ecco il rinforzo per la corsia destra: arriva Missori dal Sassuolo

Oggi alle 12:25Serie B
di Tommaso Maschio

L'Avellino ha rinforzato la propria corsia destra con l'innesto del giovane Filippo Missori dal Sassuolo, autore di quattro presenze nella passata stagione coi neroverdi in Serie B. Questa la nota del club irpino:

"L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito dall’ U.S. Sassuolo Calcio , a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Filippo Missori.

Nato a Roma il 24 marzo 2004 è cresciuto nelle giovanili del club capitolino per poi passare al Sassuolo.

Oltre alle esperienze nei settori giovanili e con tutte le nazionali italiane (dall’under 15 all’under 20), tra i professionisti ha esordito in serie A con la Roma nella stagione 2022/2023 mettendo insieme 3 presenze.

Dopo il trasferimento al Sassuolo ha collezionato 16 presenze con il club neroverde tra serie A, serie B e Coppa Italia.

Benvenuto in Irpinia Filippo".

